Abgelaufen! Guardia Civil zieht Lebensmittel aus dem Verkehr

Da waren die Beamten aber fleißig: In einer offenbar konzertierten Aktion hat die Guardia Civil in den Gemeinden Palma de Mallorca, Calvià und Llucmajor Lebensmittel eingesammelt, deren Verfallsdatum schon abgelaufen war. Sie standen in den Supermärkten dennoch zum Verkauf.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, kamen dabei in den vergangenen Tagen 635 Produkte zusammen. Darunter habe auch Milchpulver für Kleinkinder befunden. Zudem seien nicht korrekt etikettierte Waren seien aus dem Verkehr gezogen worden. Auf Mallorca müssen sämtlichen nicht spanischen oder katalanischen Produktbeschreibungen übersetzt werden – gerade für den ausländischen Einzelhandel, etwa die deutschen Supermärkte, eine nicht zu unterschätzende Herausforderung.

Die beschlagnahmten Produkte sowie die Protokolle der Einsätze würden nun dem balearischen Gesundheitsministerium übergeben, das für die "Einleitung weiterer Maßnahmen" zuständig sei. /ck