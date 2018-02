Riu-Vorstand vorübergehend in Miami festgenommen

Der mallorquinische Hotelier Luis Riu - gemeinsam mit seiner Schwester Carmen Vorstand und Eigentümer der einst von ihrem Großvater gegründeten Riu Hotels - ist am Montag (12.2.) in Miami-Dade (Florida, USA) wegen Korruptionsverdacht vorübergehend festgenommen worden. Nach Hinterlegung einer Kaution von 20.000 US-Dollar kam er nach dem zuvor mit der Staatsanwaltschaft vereinbarten Gerichtstermin wieder frei.



Riu soll Mitarbeiter der Stadtverwaltung bestochen haben, um den Umbau des dortigen Hotels Riu Plaza Miami Beach voranzutreiben. Der Hotelier hat sich – ebenso wie der ebenfalls beschuldigte Regionalmanager Alejandro Sánchez Arca – selbst der Polizei gestellt. Laut einer Pressemitteilung der Hotelkette ist er dafür eigens aus Spanien in die USA geflogen.

Hotelzimmer für den Baudirektor

"Absolut unschuldig"

Die Ermittlungen betreffen auch den Baudirektor in Miami, Manuel Fernández. Er soll bei den Auflagen für den Umbau schon mal ein Auge zugedrückt, die benötigten Genehmigungen unkompliziert erteilt und auch drohende Bußgeldzahlungen abgewendet haben.Im Austausch dafür habe er regelmäßig für sich und seine Mitarbeiter kostenlos oder günstigere Hotelzimmer der Riu-Kette reservieren dürfen. Auch von kräftig rabattierten "Team-buildings-Maßnahmen" in Mexiko und der Dominikanischen Republik ist die Rede. Der Umbau fand zwischen Oktober 2013 und Juni 2016 statt.Laut der Zeitung "Miami Herald" verfügt die Staatsanwaltschaft über etliche E-Mails, die den Gefälligkeitsaustausch belegen. In einer von ihnen habe Luis Riu einen erheblichen Nachlass für die Miami-Beach-Beamten im Riu-Resort Punta Cana in der Dominikanischen Republik genehmigt. Fernández habe "nicht wenig" für Riu getan, heiße es darin zur Rechtfertigung der Vergünstigungen.

Der Hotelkonzern weist die Anschuldigungen in der Pressemitteilung zurück: Die beiden Manager seien "absolut unschuldig". Man vertraue darauf, dass die US-Justiz zu dem Schluss kommen werde, dass die Anschuldigungen "jeglicher Grundlage" entbehren. "Unsere Führungskräfte brennen darauf, Ihre Unschuld zu beweisen", heißt es sinngemäß in der Mitteilung.

Laut der Zeitung "Miami Herald" verfügte der Haftrichter eine Kaution von 20.000 US-Dollar. Die Nachrichtenagentur Europa Press vermeldet, dass Luis Riu und Alejandro Sánchez nach Hinterlegung der Kaution wieder freikamen.Der Gerichtstermin sei mit der Staatsanwaltschaft vereinbart gewesen, heißt es auch in der Mitteilung des Konzerns. Luis Riu könne umgehend seine Aufgaben wieder aufnehmen und dafür auch internationale Reisen antreten. Offenbar will er jetzt erst einmal nach Mallorca zurückkehren.Riu verfügt über mehr als 100 Hotels in 19 Ländern und gehört etwa zur Hälfte zur deutschen Tui -Group. Lesen Sie hier mehr zu der Geschichte und Ausrichtung einer der größten mallorquinischen Hotelketten. /ck