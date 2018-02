Wintersonne scheint auf Mallorca

Das graue Regenwetter auf Mallorca hat ein Ende gefunden. Die Sonne strahlt am Dienstagvormittag (13.2.) über der Insel. Die Woche über soll es trocken und angenehm bleiben. Doch schon am Wochenende kommen die Regenwolken zurück.

Tagsüber steigt am Dienstag die Höchsttemperatur in Felanitx auf 14 Grad, in Palma de Mallorca nur auf 13 Grad. Die Schneefallgrenze steigt auf 1.100 Meter. Nachts bleibt es kühl. In Palma de Mallorca sinkt das Thermometer auf 1 Grad ab.

Richtung Ende der Woche steigen die Temperaturen laut dem spanischen Wetterdienst Aemet langsam an. Ein Strandbesuch am Wochenende scheint ausgeschlossen. Es soll Samstag (17.2.) und Sonntag (18.2.) regnen. /rp