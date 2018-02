Düsterer Valentinstag auf Mallorca

Verliebte können am Valentinstag trotz düsterer Wolken einen Spaziergang wagen. In weiten Teilen der Insel soll es am Mittwoch (14.2.) trocken bleiben. Das Thermometer steigt im Tagesverlauf in Felanitx, Palma de Mallorca und Sa Pobla auf 15 Grad.

4 Grad wärmer wird es laut Vorhersage am Donnerstag (15.2.). Ein laues Lüftchen weht die meisten Wolken weg, und Mallorca präsentiert sich von seiner Sonnenseite.

Den schönen Tag sollte man in sich aufsaugen, denn die weiteren Aussichten sind weniger frohlockend. Ab Freitag (16.2.) kehren die grauen Wolken zurück und bleiben laut dem spanischen Wetterdienst Aemet das ganze Wochenende. Dann kommt es auch immer wieder zu Regenschauern. /rp