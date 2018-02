Santa Ponça: Schöne Aussicht jetzt noch schöner

Der alte Aussichtspunkt in neuem Glanz.

Die Neugestaltung der Aussichtsplattform vor den Malgrats-Inseln bei Santa Ponça (Mallorca) ist abgeschlossen. Das teilte das Rathaus Calvià nach einer Ortsbegehung des Bürgermeisters Alfonso Rodríguez am Dienstag (13.2.) mit.

Das ursprünglich mit 260.000 Euro veranschlagte Projekt kostete am Ende 236.000 Euro. Der Boden wurde neu gepflastert, eine bessere Ableitung für das Regenwasser gebaut, ein angeschlossener Spielplaty mit Gummiboden und Beleuchtung ausgestattet.

Der Aussichtspunkt liegt zwischen der Avenida Rei Jaume I und der Gran Via Penyes Rotges in Calviàs Küstenortsteil Santa Ponça. Von dort bietet sich ein schöner Blick auf die am Cap Negret liegenden Malgrats-Inseln. Dieser Mini-Archipel besteht aus der etwas größeren Illa Malgrats und der wesentlich kleineren "Kanincheninsel" Illa dels Conills. Zusammen gelten sie als Wahrzeichen von Santa Ponça und stehen unter Landschaftsschutz. /tg