Steinblöcke verhindern das Parken an der Cala Varques

Neuer Streit um die Parkplatze am Zugang zum beliebten Strand an der Cala Varques an der Ostküste von Mallorca. Um Besucher daran zu hindern, künftig ihr Fahrzeug am Wegesrand abzustellen, legte der Grundstücksbesitzer nun große Steine an die Stellen, an denen zur Badesaison häufig Autos stehen.

Am Montag (12.2.) war der versperrte Zugang zum Strand auch Gegenstand der Debatte im Rathaus der zuständigen Gemeinde Manacor. Die linke Oppositionsgruppe Més-Esquerra stellte eine Anfrage, was die Regierungskoaltion dagegen unternommen habe, dass der Grundstücksbesitzer den eigentlich öffentlichen Zugang zum Strand nicht öffne. Die Regierungsvertreter versprachen, dass man sich mit dem Finca-Besitzer zusammensetzen werde. /tg

