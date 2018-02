Balearen-Regierung will Diesel-Autos auf Mallorca verbieten

Mit Diesel betriebene Fahrzeuge sollen innerhalb von sieben Jahren auf Mallorca und den Nachbarinseln Menorca und Ibiza verboten werden. Ab 2025 werden sie nach dem Willen der Landesregierung nicht mehr zugelassen. Für Benziner soll dasselbe Verbot ab 2035 gelten, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Ab 2050 sollen dann nur noch Elektrowagen auf den Inseln verkehren. So zumindest sieht es der Gesetzentwurf zum Klimaschutz vor, den die Balearen-Regierung am Donnerstag (15.2.) erstmals vollständig der Öffentlichkeit präsentiert.

Mit dem Gesetz reagieren die Balearen auf das Klimaschutzabkommen von Paris. Einzelne Punkte, wie die geplante Teilabschaltung des Kohlekraftwerks Es Murterar in Alcúdia, waren schon vorher präsentiert worden. Am Donnerstag wird Energie- und Verkehrsminister Marc Pons erstmals den gesamten Gesetzentwurf vorstellen.



Laut den Zahlen der Balearen-Regierung ist der Autoverkehr für rund 35 Prozent des Kohlendioxidausstoßes auf den Inseln verantwortlich. Das Verbot von Diesel- und schließlich Benzinmotoren werde den Ausstoß in den Innenstädten um 90 Prozent reduzieren. Bereits im November 2017 forderte die Balearen-Regierung sämtliche Mietwagen-Firmen dazu auf, die gesamte Flotte auf Elektroautos umzustellen. /tg