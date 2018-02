Genießen Sie die Sonne, am Wochenende soll es regnen

Das sonnige Wetter auf Mallorca am Donnerstag (15.2.) hält zunächst am Freitagvormittag an, bis es sich gegen Nachmittag verstärkt zuzieht. Die Höchsttemperaturen sinken leicht von 19 (Donnerstag) auf 17 Grad (Freitag). Die Tiefstwerte fallen in Palma de Mallorca nicht unter 8 Grad. Am Freitag kommt es ortsweise zu Frühnebel, ansonsten bleibt die Insel niederschlagsfrei.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Das kann sich am Wochenende ändern. Bei leichtem Ostwind beginnt es am Samstag ortsweise zu regnen. Am Sonntag, so verspricht der Wetterdienst Aemet, soll es sich aber dann wieder aufklären. Die Temperaturen bleiben stabil. /tg