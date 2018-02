Kutschpferd auf Mallorca außer Kontrolle: Kollision mit vier Pkw

Ein Kutschenpferd ist am Freitag (16.2.) in der Innenstadt von Palma de Mallorca durchgegangen und hat mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Zu dem Zwischenfall kam es am Morgen 9 Uhr im Carrer Eusebi Estada, in der Nähe des Zentralbahnhofs. Die Kutsche war gerade in Richtung Zentrum unterwegs, um die Rundfahrten mit Urlaubern aufzunehmen. Das Pferd erschreckte sich offenbar und galoppierte mitsamt der Kutsche los. Dabei kam es zu Kollisionen mit vier geparkten Pkw.

Beamte der Ortspolizei haben eine Untersuchung eingeleitet und einen Alkoholtest beim Kutscher vorgenommen, der negativ ausfiel. Er konnte auch Fahrzeugpapiere und Versicherung vorweisen. Diese soll die Schäden übernehmen.

Die Kutscher transportieren Urlauber von der Kathedrale und dem Carrer Conquistador aus durch die Innenstadt. Tierschützer fordern seit Jahren die Abschaffung der Ausflugsfahrten. In Cala Ratjada wurden sie inzwischen eingestellt. Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca prüft seit längerem alternative Angebote, die ohne die Tiere auskommen. /ff