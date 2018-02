Mindestens zwölf Festnahmen bei Großrazzia in Palma de Mallorca

In einer Razzia in Palmas Stadtviertel Son Gotleu sind am Donnerstag (15.2.) mindestens zwölf Personen festgenommen. Knapp 100 Beamte der Nationalpolizei untersuchten mehrere Läden auf Rauschgift. Andere kontrollierten die Papiere und Aufenthaltsgenehmigungen mehrerer in dem Viertel wohnender Einwanderer. Bei dem Einsatz wurden an verschiedenen Stellen Drogen beschlagnahmt.

Die Operation "Lagos" fand statt, nachdem die Vertreter der Nachbarschaftsvereinigungen vor zwei Wochen Maßnahmen gegen den Drogenhandel im Viertel gefordert hatten. Die Polizei hatte bereits mehrere Personen im Verdacht, Läden als Ort für den Verkauf von Rauschgift zu missbrauchen.

Der Einsatz begann gegen 18.30 Uhr und dauerte rund drei Stunden. Untersucht wurden Läden und Wohnungen überwiegend nigerianischer Einwanderer in den Straßen Tomàs Rullan, Pico Veleta, Pico Mulhacén, und Santa Florentina. /tg