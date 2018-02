Mann überlebt zwölf Meter tiefen Sturz in Brunnen auf Mallorca

Bei Montuïri in der Mitte von Mallorca ist ein Mann in einen Brunnen gestürzt und musste von der Feuerwehr wieder herausgeholt werden. Der Mann fiel am Samstagmittag (17.2.) unweit eines Landhotels zwölf Meter tief. Er hatte die Öffnung übersehen, weil diese mit Vegetation bedeckt gewesen war.

Der Mann war wie durch ein Wunder bei Bewusstsein und nicht schwer verletzt, sondern wies nach seiner Rettung lediglich Prellungen auf. Die Feuerwehr vermutet, dass Wasser und Vegetation den Aufprall gedämpft hatten./it