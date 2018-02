Motorradfahrer bei Unfall auf Mallorca lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der alten Landstraße zwischen Palma de Mallorca und Sineu ist ein 29-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. In der Nähe des Eingangs zum Natura Parc in Santa Eugenia am Kilometer 15 kollidierte er am Samstagmittag (17.2.) mit einem Pkw, der wendete.

Der Motorradfahrer und sein Fahrzeug wurden mehrere Meter durch die Luft und gegen eine Begrenzungsmauer geschleudert. Der junge Mann musste ins Krankenhaus von Son Espases gebracht werden.

Auf Mallorca kommt es im Vergleich zu anderen Gebieten in Europa zu besonders vielen Motorradunfällen. Im vergangenen Jahr waren die Hälfte der Verkehrstoten auf der Insel Motorradfahrer. Erst im Januar war ein 76-Jähriger auf der Landstraße zwischen Muro und Can Picafort ums Leben gekommen. /it