Unbekannte kippen Dutzende ausgediente Reifen in Sturzbach auf Mallorca

Unbekannte haben die Landschaft von Mallorca in den letzten Tagen mit mehreren Anhäufungen ausgedienter Reifen verunstaltet. Am Samstag (17.2.) entdeckten Passanten so einen Müllberg im "Torrent" Almadrà bei Lloseta. Die Freiwilligen waren dabei, das Bachbett zu säubern. Bereits am Freitag waren abgelegte Reifen bei Bunyola und am Dienstag bei Lloret de Vistalegre gefunden worden.

Die Guardia Civil untersucht derzeit, woher die Reifen stammen. Sie glaubt, dass sie von einem Lkw weggekippt wurden.

Bernat Fiol, Chef der von der Umweltschutzgruppe Gadma organisierten Reinigung des Sturzbachbetts, äußerte sich entsetzt über die Reifenberge. Er forderte, die Schuldigen hart zu bestrafen. /it