Ein bisschen Sonne auf Mallorca, ein bisschen Schnee und hohe Wellen

Mal Sonne, mal Wolken, mal Regen: Das Wetter auf Mallorca ist am Dienstag (19.2.) durchwachsen. Die Temperaturen sind zunächst stabil und liegen zwischen 5 Grad in der Nacht und 16 Grad am Tag. Der Wind weht aus westlichen Richtungen.

Am Mittwoch sinkt dann wieder die Schneefallgrenze auf 800 Meter, in der Tramuntana im Norden von Mallorca wird erneut Schneefall erwartet. Der Wind weht laut Vorhersage des spanischen Wetterdienses Aemet in den Bergen mitunter mit bis zu 70 Stundenkilometern. An der Nordküste gilt Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen. Auf der restlichen Insel regnet es, vor allem am Vormittag, im Laufe des Tages klart der Himmel mehr und mehr auf.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Auch an den folgenden Tagen bleibt das Wetter schmuddelig auf Mallorca, die Schneefallgrenze sinkt am Donnerstag auf 700 Meter.