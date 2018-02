Hotels: Neues Schmuckstück in Palmas Altstadt eröffnet

Ein neues Fünf-Sterne-Hotel hat im Calatrava-Viertel von Palma de Mallorca eröffnet. Es Príncep, so lautet der Name des neuen Gasthauses, gehört dem mallorquinischen Unternehmer Gabriel Mairata und wurde vom Architekten-Team Se Duch und Francesc Pizà gestaltet, das bereits für seine Architektur im Casal Balaguer mit dem Premi Ciutat de Palma ausgezeichnet wurde.

Das neue Hotel verfügt über 68 Zimmer, Restaurant, Cocktailbar, Spa, Dachterrasse und Tiefgarage und liegt direkt am Parc de la Mar an der Ecke der Straßen Carrer Bala Roja und Carrer del Bastió del Príncep. Da die Erarbeitung der Entwürfe für das Projekt mitten in die Jahre der Wirtschaftskrise fielen bezeichnet Duch den Stil als "sparsam" und "zurückhaltend". Ziel sei es, dass sowohl Anwohner als auch Bewohner etwas von dem Hotel hätten.

Aufgrund der stregen Denkmalschutzbestimmungen musste sich das vierstöckige Gebäude in die Umgebung einpassen und nicht herausstechen. Mairata kaufte auch die beiden angrenzenden Grundstücke und ließ sie mit Kopfsteinpflaster pflastern. Auf den ersten Blick erscheint Es Príncep nicht als Hotel.

Die Besitzer des Hotels Es Príncep hätten von Anfang an großen Wert darauf gelegt, dass das Hotel "für die Mallorquiner offen" sei. Deshalb habe man den öffentlich zugänglichen Räumen große Bedeutung zugemessen: dem Restaurant (Chefkoch Felipe Moreno unter der Leitung von Andreu Genestra), Cocktailbar (Andreu Genestra) und Dachterrasse. Die im Interieur dominierenden Materialien sind Walnussholz, Kalkstein, Kupfer und Leder.

Die größte Herausforderung für Duch sei es gewesen, das Projekt alleine abzuschließen, nachdem ihr Partner im Juni 2016 während der Bauarbeiten starb. "Wir hatten gemeinsam begonnen und plötzlich stand ich alleine da", erklärt sie im Interview mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". /tg