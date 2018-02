Benzin-Klau an Tankstellen auf Mallorca: Polizei fasst Trickbetrüger

Die Guardia Civil hat einen Mann festgenommen, der mit Hilfe gefälschter Kennzeichen an mehreren Tankstellen auf Mallorca die Zeche geprellt hat. Gegen den 43-Jährigen wird wegen Betrugs und Dokumentenfälschung ermittelt, wie es in einer Pressemitteilung vom Dienstag (20.2.) heißt.

Der Mann hatte das Kennzeichen seines Pkw mit anderen Zahlen und Buchstaben überklebt, um die Sicherheitskameras zu täuschen. Seit November vergangen Jahres tankte er auf diese Weise an acht Tankstellen und fuhr davon, ohne zu bezahlen. Schließlich wurde er auf frischer Tat von einer Patrouille erwischt, als er mit demselben Trick Benzin an einer Tankstelle in der Gemeinde Santa Maria erbeuten wollte. /ff