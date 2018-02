Erwischt beim Umzug: Große Cannabis-Plantage in Palma de Mallorca entdeckt

Die Nationalpolizei hat am Wochenende drei Personen festgenommen, die eine große Cannabis-Plantage in einem Wohnhaus in Palma de Mallorca betrieben haben sollen. Die Beamten erwischten sie auf frischer Tat, als sie grade dabei waren, 68 Marihuana-Pflanzen und 98 Setzlinge umzutopfen. Die Beschuldigten transportierten die Blumentöpfe in einem Laster von einer Wohnung im Stadtteil Son Gotleu zu einer anderen in Sa Indioteria. Wie es heißt, sind die vermeintlichen Drogenanbauer 41, 52 und 54 Jahre alt.

Es war am Samstagmittag (17.2.), als ein Anwohner die Beamten alarmierte, weil er auf die Verdächtigen aufmerksam geworden war. Mehrere Patrouillen kamen zum Tatort. Angaben der Nationalpolizei zufolge war die gesamte Wohnung vollgestellt mit Pflanzen, viele davon waren bereits reif zur Ernte. Jetzt müssen sich die Männer vor dem Gericht wegen Drogenhandels verantworten. /somo