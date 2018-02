Kühles Schmuddelwetter auf Mallorca

Port d´Alcúdia am Mittwochvormittag (21.2.): Wer will dort dieser Tage seinen Hund vor die Tür schicken?

Kühler als in den vergangenen Tagen gestaltet sich das Wetter auf Mallorca bis zum Wochenende (24./25.2.). Bei Höchsttemperaturen lediglich bei 14 Grad kann es immer wieder regnen und oberhalb von 400 bis 500 Metern schneien. Dazu weht manchmal ein böiger, aber nie richtig starker Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Nachts wird es bei 3 bis 4 Grad kalt.

Bereits am Mittwoch sank die Schneefallgrenze auf 800 Meter, in der Tramuntana im Norden von Mallorca wurde erneut Schneefall erwartet. An der Nordküste galt und gilt auch noch am Donnerstag (22.2.) Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen.

Dieses durchwachsen-kühle Wetter ist leider nur das Vorspiel zu etwas noch Unangenehmeren: Nächste Woche soll es noch kälter, noch regnerischer und noch stürmischer werden. /it