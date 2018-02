Palma will Strandbude in Einflugschneise des Airports verhindern

So sah der Chiringuito im vergangenen Jahr aus.

So sah der Chiringuito im vergangenen Jahr aus. Foto: Rathaus

Die Strandbude am Küstenabschnitt es Carnatge auf Mallorca soll nach Meinung des Rathauses in Palma dieses Jahr nicht wieder aufgebaut werden. Eine entsprechende Bitte richteten der städtische Baudezernent José Hila und die Umweltdezernentin Neus Truyol an die zuständige Küstenbehörde.

Der in der Einflugschneise des Flughafens liegende Abschnitt - Palmas letzter unbebauter Küstenstreifen - werde zur Zeit mit städtischen Geldern als Park aufgewertet. Dies sei der ausdrückliche Wunsch einer Bürgerbefragung gewesen.

Der Chiringuito zöge während der Saison zusätzliche Besucher und Autos in das geschützte Gebiet. Außerdem sei der schwer zugängliche Strand nicht von Rettungsschwimmern bewacht, sodass er sich nicht für den Massenbetrieb eigne. Die Musikbar erhöhe somit die Unfallgefahr für Touristen und Anwohner.

Der Strand ist vor allem bei Hundebesitzern beliebt. Bei der Strandbude handelt es sich um einen Holzbau, der sich selbst über Solarpaneele mit Energie versorgt. /tg

