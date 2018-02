Schneefall auf Mallorca oberhalb von 700 Metern

Und wieder kehrt der Winter nach Mallorca zurück: Am Donnerstagmorgen (22.2.) fiel erneut Schnee in der Tramuntana. Eil Teilstück der Landstraße Ma-10 musste für den Verkehr gesperrt werden, betroffen war die Strecke zwischen Sa Calobra und dem Aussichtspunkt ses Barques. Nach einer vorübergehenden Öffnung am Vormittag wurde die Strecke am Mittag wieder geschlossen.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die Schneefallgrenze auf Mallorca ist auf rund 700 Meter gefallen, zeitweise könnte sie sogar auf rund 500 Meter sinken. Unterhalb regnet es reichlich. Die Temperaturen liegen bei rund 8 Grad. Wegen starker Windböen und hoher Wellen gilt an der Nord- und Nordostküste von Mallorca Warnstufe Gelb.

Das kalte und regnerische Wetter bleibt der Insel bis auf weiteres erhalten. Laut der Wettervorhersage von Aemet steigen die Temperaturen zwar etwas bis Sonntag (25.2.), aber das im niedrigen Bereich - die Höchsttemperaturen betrag 13 bis 15 Grad. /ff