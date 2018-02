Nach Tunnelöffnung laufen Sóller die Einwohner weg

Seit der Sóller-Tunnel kostenlos ist, leidet der Ort unter Bürgerschwund. Das zumindest legen die Zahlen des spanischen Statistikamts INE nahe. Die Zahl der Abmeldungen im Rathaus stieg mit dem Fallen der Maut rasant an, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Donnerstag (22.2.) berechnet. Im Januar meldeten sich 115 Bürger ab, während es im Vorjahr 2017 durchschnittlich 42 pro Monat waren.

Anscheinend waren viele Bürger vor allem deswegen in Sóller gemeldet, um die günstigeren Preise für die Tunnel-Durchfahrt in Anspruch nehmen zu können. Das könnte zum Beispiel für diejenigen zutreffen, die in Sóller arbeiten, aber eigentlich in anderen Orten wohnen.

Jahrzehntelang galt der Sóller-Tunnel als, in Relation zu der kurzen Strecke, teuerste Mautstrecke Spaniens. Am 28. Dezember 2018 übernahm der Inselrat den Betrieb der Strecke, indem der Konzessionsvertrag an das Unternehmen Globalvia vorzeitig gekündigt wurde. Die Fahrt zwischen Sóller und Bunyola ist seitdem kostenlos. /tg