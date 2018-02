Sonnige Tage und kalte Nächte am Wochenende auf Mallorca

Die Playa de Palma am Freitagmorgen.

Die Playa de Palma am Freitagmorgen. Foto: MZ-Livecam

Nach dem Schmuddelwetter der vergangenen Tage auf Mallorca wird es wieder freundlicher. Zum Wochenende lässt sich die Sonne häufiger blicken. Zu erwarten ist laut der Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet am Samstag (24.2.) ein Sonne-Wolken-Mix mit nur vereinzelten Niederschlägen. Die Tagestemperaturen steigen bis auf 14 Grad an, nachts bleibt es bei Tiefstwerten leicht über dem Gefrierpunkt kalt. In der Tramuntana sinken die Temperaturen auch unter null Grad. Der Wind weht nur schwach.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Ähnlich geht es am Sonntag weiter, vor allem am Nachmittag soll es zunehmend aufklaren. Zu Wochenbeginn sollen dann wieder verstärkt Wolken aufziehen.

Am Donnerstagmorgen (22.2.) war erneut Schnee in der Tramuntana gefallen, eil Teilstück der Landstraße Ma-10 musste vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Betroffen war die Strecke zwischen Sa Calobra und dem Aussichtspunkt ses Barques. /ff