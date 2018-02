Auto rammt EMT-Bus, Fahrer und Beifahrer schwer verletzt

Am Samstag (24.2.) ist ein Auto am Kreisverkehr beim Mercapalma um 22.10 Uhr mit einem EMT-Bus zusammengestoßen. Dabei wurde der 36-jährige Fahrer des Autos und der Beifahrer schwer verletzt, sie wurden in das Krankenhaus Son Espases gebracht. Ein weiterer Mitfahrer wurde nur leicht verletzt.