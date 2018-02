Sibirische Kältewelle streift Mallorca

In Teilen Deutschland herrschen derzeit Tiefsttemperaturen von bis zu -11 Grad, in der kommenden Woche werden örtlich sogar -15 Grad erwartet. Die Kälte strömt aus Russland nach Westen.

Dies werde man laut des balearischen Wetterdienstes Aemet auch auf Mallorca zu spüren bekommen. Die Temperaturen sollen am Dienstag (27.2.) fallen, es kann bis zu 9 Grad kalt werden, die genauen Temperaturen könne man noch nicht vorhersagen. Der Wind weht stürmisch aus dem Nordosten, die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 500 Meter im Tramuntana-Gebirge, es wird mit Schneefall gerechnet.

Der Spuk soll am Mittwoch (28.2.) schon wieder vorbei sein, die Temperaturen sollen steigen.

Am Montag (26.2.) wird ein leichter Wind aus dem Osten bis Norsten wehen, es wird wechselhaft. In Palma werden 15 Grad erwartet, nachts 1 Grad. Escorca/Luc: 10 Grad am Tag, -2 Grad in der Nacht. Felantix/Portocolom: 16 Grad am Tag, 4 Grad nachts. Sa Pobla: 15 Grad tagsüber, 2 Grad in der Nacht.

