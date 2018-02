Ärger um Bauarbeiten an Uferpromenade in Port de Sóller

Ärger bei Wirten und Einzelhändlern in Port de Sóller.

Ärger bei Wirten und Einzelhändlern in Port de Sóller. Foto: Mora

Einzelhändler und Wirte in Port de Sóller haben sich über Bauarbeiten in dem Küstenort beschwert und davor gewarnt, die ersten Mallorca-Urlauber der neuen Saison zu verärgern. In dem Hafenort beginnt die Saison früher als anderswo auf der Insel, da hier vor allem Wandertouristen absteigen. Die Arbeiten hätten stattdessen zwischen November und Januar stattfinden sollen, wenn die meisten Lokale geschlossen sind, hieß es.

Im Rahmen der Arbeiten werden Gehsteige und Straßenbeleuchtung an der Uferpromande erneuert, und zwar zwischen dem Camí del Cingle und dem Carrer Iglesia auf Höhe des Hafens. Investiert werden rund 60.000 Euro.

Angesichts der Empörung der Händler und Wirte wurde am Montag (27.2.) vorsichtshalber eine Patrouille der Ortspolizei geschickt. Entschieden wurde, die Bauarbeiten in mehren Phasen durchzuführen, um Störungen möglichst gering zu halten. /ff