Madrid zahlt 5,3 Millionen Euro nach Unwetter-Schäden auf den Balearen

Die spanische Zentralregierung zahlt insgesamt 5,3 Millionen Euro, um sich an den Kosten zur Behebung von Unwetter-Schäden auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln zu beteiligen. Das hat am Montag (27.2.) die Delegierte der Zentralregierung auf den Balearen, Maria Salom, angekündigt. Die Schäden waren im Winter vergangenen Jahres verursacht worden, vor allem durch Überschwemmungen.

Gezahlt werden die Hilfen für Schäden an der Küste, in der Landwirtschaft sowie an der Infrastruktur allgemein. Betroffen waren vor allem Cala Estellencs. 1,1 Millionen Euro fließen für den Wiederaufbau von Mauern entlang von Landstraßen und Arbeiten zur Hangabstützung am Coll de Sóller. Straßen mussten vor allem in den Gemeinden Felanitx und Porreres instandgesetzt werden. /ff