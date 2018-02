So kalt ist es auf Mallorca

Sibirische Kaltluft hat sich am Dienstag (27.2.) über Mallorca breitgemacht. Laut dem Wetterdienst Aemet wurden bei einem nervigen, aus Mitteleuropa herüberwehenden Nordostwind Tiefstwerte zum Teil unter 0 Grad gemessen.

Die hohe Luftfeuchtigkeit ließ die gefühlte Temperatur noch weiter in den Keller stürzen. In der Serra d'Alfabia sackten die Temperaturen auf minus 3,8 Grad, in Santa Maria wurde 4,4 Grad gemessen und in Porreres 4,7 Grad, wie aus dieer Tabelle hervorgeht:

Wegen des mitunter starken kalten Windes galt am Dienstag in höheren Lagen der Serra de Tramuntana die Warnstufe Gelb.

So kalt wie am Dienstag bleibt es am Mittwoch nicht. Bei grauem Himmel und immer mal wieder Regen steigen die Temperaturen dann wieder auf 17 Grad. Das liegt daran, dass die Windrichtung im Laufe des Tages auf Süd wechselt.

Am Donnerstag soll sich wieder die Sonne zeigen, es soll trocken bleiben und es wird – kaum zu glauben – mit Temperaturen fast bei 20 Grad gerechnet. Auch nachts soll es mit 10 bis 12 Grad wieder aushaltbar werden. /it