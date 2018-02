Auf Mallorca soll es keine neuen Anlegeplätze und Yachthäfen geben

Schluss mit dem Ausbau bestehender Yachthäfen auf Mallorca: Ein Dekret, das die Balearen-Regierung bis August 2019 verabschiedet haben will, sieht dies für alle vier Balearen-Inseln vor, wie die Landesregierung am Montag (26.2.) mitteilte. Laut dem Minister für Raumordnung, Marc Pons, gibt es aber Alternativen. So sollen in Zukunft viele Häfen über sogenannte Trockendocks verfügen, in denen die Boote liegen, wenn sie nicht genutzt werden. Kräne könnten die Boote innerhalb kurzer Zeit ins Wasser lassen. Auch sollen in vielen Häfen die Rampen ausgebaut werden.

Das Hauptanliegen der Regierung bei diesem Dekret ist, auch weniger wohlhabenden Menschen den Zugang zu einem Boot zu ermöglichen. Geplant ist, in Zukunft Mehrfachbeteiligungen an Booten zu fördern. Auch mehr Möglichkeiten zum Chartern von Booten soll es geben. Der Wassersport auf den Inseln werde damit optimiert und gleichzeitig nachhaltiger, hieß es. /jk