Polizei findet Diebesgut in Felanitx und nimmt zwei Verdächtige fest

Eine der durchsuchten Wohnungen in Felanitx. Foto: DM

Ein Schlag der Guardia Civil auf Mallorca hat am Montag (26.2.) in Felanitx zu vorerst zwei Festnahmen geführt. Auf der Suche nach Diebesgut und anderen Beweismaterialien durchsuchte die Polizei drei Wohnungen. Dabei ermittelte sie gegen eine Bande von Einbrechern, die in den vergangenen Monaten "sehr aktiv" gewesen sein soll. Es habe es sich vor allem um Einbrüche im Inselinnern gehandelt.

Bei den Hausdurchsuchungen, die in den frühen Morgenstunden im Carrer Ernest Mestre in Felanitx begannen, beschlagnahmte die Polizei gestohlene Gegenstände, insbesondere elektronische Geräte, die sich leicht verkaufen lassen, sowie Materialien zum Anbau von Marihuana. Bei einer weiteren Durchsuchung an der Landstraße zwischen Felanitx und Manacor setzte die Guardia Civil Spürhunde und Metalldetektoren ein. /tg