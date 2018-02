Zara Home eröffnet im Telefónica-Gebäude am Borne-Boulevard

Weiterer Neuzugang am Borne-Boulevard von Palma de Mallorca: Der Textilriese Inditex zieht in das frühere Telefónica-Gebäude mit einer Filiale der Einrichtungskette Zara Home. Die Filiale soll am 9. März eröffnen, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Damit wird der Konzern mit vier Geschäften an dem Prachtboulevard vertreten sein.

Das Gebäude, in dem der Kommunikationskonzern Telefónica weiterhin die oberste Etage belegt, verfügt auf vier Stockwerken über 1.400 Quadratmeter Fläche und steht seit Jahren größtenteils leer. Nach der Sanierung hat nun Inditex die Räumlichkeiten für seine neue Filiale gepachtet.

Der Borne-Boulevard im Portrait: Champs Elysées im Taschenformat

Der Borne-Boulevard ist Palmas teuerste Ladenmeile. Bis zu 200 Euro pro Quadratmeter sind hier üblich. Die seit Jahren stark steigenden Mieten in Palma führten in den vergangenen Monaten zum Schließen mehrerer beliebter Läden und Cafés. /ff



