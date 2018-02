Mallorca-Firma Robot geht an die Börse

Nach der Hotelkette Meliá Hotels ist Mallorca jetzt mit einem weiteren Unternehmen an der Börse vertreten. Robot, eine Firma die intelligente Systeme zur Steuerung von Hoteltechnik herstellt, wird seit Dienstag (27.2.) auf dem Börsenparkett gehandelt.

Die Aktie stieg am ersten Tag am alternativen Börsenmarkt (MAB) um rund 40 Prozent auf 5,85 Euro. Die Firma mit Sitz in Palmas Gewerbegebiet Son Rossinyol besteht seit 1983 und stellt beispielsweise Systeme her, die die Raumtemperatur in Hotels in Abhängigkeit von der Anwesenheit von Hotelgästen automatisch regulieren. /ff