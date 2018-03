Hotel Saratoga in Palma nach Brand evakuiert

Einsatz der Ortspolizei am Hotel Saratoga in Palma de Mallorca.

Einsatz der Ortspolizei am Hotel Saratoga in Palma de Mallorca. Foto: Twitter

Brand im Hotel Saratoga am Paseo Mallorca in Palma de Mallorca: Bei dem Feuer am Donnerstagmorgen (1.3.) haben fünf Personen, zwei Polizisten und drei Angestellte des Hotels leichte Rauchvergiftungen erlitten. Zwei der Angestellten mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Das Hotel wurde für die Dauer der Löscharbeiten etwa zwei Stunden lang evakuiert. Gäste kamen nicht zu Schaden.

Ausgebrochen war das Feuer offenbar in einem Sicherungskasten. Von dort breitete sich der Rauch schnell über mehrere Stockwerke aus. Die Feuerwehr stellte große Ventilatoren auf, um den Rauch aufzulösen. Gegen 10 Uhr konnten die Hotelgäste wieder in ihre Zimmer zurückkehren. /jk