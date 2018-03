Hotels: Neues Hideaway in Port de Sóller kündigt Eröffnung an

Ein neues Hotel soll im Juni in Port de Sóller unter dem Namen Bikini Island & Mountain Hotel Port de Sóller öffnen. Den Termin teilte das Unternehmen am Freitag (2.3.) mit. Den Stil des Hauses in den Bergen und direkt an der Steilküste von Mallorca beschreiben die Hoteliers als "Gypset", "bohemisches Hideaway" und ein "bisschen Hippie-Feeling".

Promenade und Strand von Port de Sóller seien gut erreichbar. Das Hotel verfügt über 114 Zimmer und Suiten. Im Design überwiegen "warme Erdtöne", die öffentlichen Arenale leiten "geschickt in die Open-Air Bereiche und Gärten über", heißt es in der Presseerklärung. Ein Hingucker sei auch der übergroße fünfeckige Pool mit seinem farbenfrohen Design-Mosaik.

Küchenchefin Haya Molcho werde für moderne israelisch-internationale Küche "im sympathischen Balagan-Stil" sorgen. Hinter dem Barkonzept steckt Joerg Meyer. /tg