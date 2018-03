Drei Tage eingesperrt: Festnahme nach Entführung in Palma de Mallorca

Beamte der Guardia Civil auf Mallorca haben in Palma de Mallorca einen 32-Jährigen verhaftet, der einen anderen Mann drei Tage lang gegen dessen Willen in einer Wohnung festgehalten haben soll. Der 32-jährige wurde in U-Haft genommen. Er bestreitet die Vorwürfe.

Dem mutmaßlichen Täter wird vorgeworfen, in Begleitung des Opfers jeden Tag 600 Euro mit der Kreditkarte des Opfers an einem Geldautomaten abgehoben zu haben. Er soll den Entführten mehrfach zusammengeschlagen und ihm mehrere Rippen sowie das Nasenbein gebrochen haben.

Bei der Wohnung handelt es sich um diejenige des 42-jährigen mutmaßlichen Täters. Sie befindet sich in Palmas Ausfallstraße Alfons el Magnànim. Das Opfer konnte sich mit einer SMS an seinen Vater mit der Außenwelt verständigen. Der nahm Kontakt mit der Guardia Civil auf, Polizisten nahmen den Tatverdächigen auf der Straße fest, als er sich mit seiner Freundin und dem Opfer zu einer Bank begab. Wegen häuslicher Gewalt hatte der Tatverdächtige sich in offenem Strafvollzug befunden. /it