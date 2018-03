Umweltsünder auf Mallorca: Erneut Müll illegal in Natur entsorgt

Neuer Fall von Umweltsündern auf Mallorca: Die Ortspolizei von Calvià hat schon wieder eine Vielzahl von Abfällen gefunden, die illegal in der Natur entsorgt worden waren. 30 Säcke voll von Bauschutt – dafür müssen die Verantwortlichen nun mit Bußgeldern von bis zu 45.000 Euro rechnen.

Wie die Ermittler bekannt gaben, konnte der Übeltäter schnell ausfindig gemacht werden: Die Abfälle stammten aus einem Pub in Magaluf, der derzeit umgebaut wird. An einigen der entsorgten Türen war noch das Logo der Bar zu lesen.

Es ist bereits das neunte Mal allein im Februar 2018, dass die Beamten wegen illegaler Müllentsorgung im Gemeindegebiet Calvià einschreiten müssen. Erst vor wenigen Wochen hatten Anwohner 84 Säcke voller Bauschutt in einer geschützten Zone in der Cala Falcó in die Büsche geschmissen. Auch in Palmanova, Peguera, el Toro und Son Ferrer wurden große Mengen an Abfall in der Natur gefunden. /somo