Unfall an Gleisen des Sóller-Zugs

Unfall beim Roten Blitz auf Mallorca: Ein 88-jähriger Autofahrer hat in Palma de Mallorca am Samstagvormittag (3.3.) plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und wäre fast frontal in eine Tankstelle gekracht. Ein Strommast an den Gleisen des historischen Sóller-Zugs brachte ihn jedoch kurz vorher zum Stehen.

Wie die Rettungkräfte mitteilen, sorgte der dramatische Zusammenstoß für einen großen Schrecken bei den Passanten, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielten. Letztlich konnten sie aufatmen: Zwar prallte der Rentner mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und zog sich Verletzungen an mehreren Fingergliedern zu, er schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Nach ersten Erkenntnissen waren keine anderen Verkehrsteilnehmer schuld daran, dass der alte Mann plötzlich von der Fahrbahn abkam. /somo