Neues Besucher-Zentrum im Bellver-Wald geplant

Der bei Residenten und Urlaubern beliebte Stadtwald um das Schloss Bellver in Palma de Mallorca soll ein neues Informationszentrum bekommen. Wie das Rathaus jetzt bekannt gab, sollen die bisher ungenutzten altehrwürdigen Räumlichkeiten der Cases del Retiro Besucher anlocken, die sich über Flora und Fauna informieren können.

Fast 50.000 Quadratmeter umfasst das Gelände, das an der Calle Francesc Vidal i Sureda 68 beginnt – also praktisch am Eingang zum Wald von Bellver. Die Gebäude sind bereits seit fast 20 Jahren Eigentum der Stadt und wurden stets in Schuss gehalten, blieben aber bis dato ungenutzt. Pläne des ehemaligen Bürgermeisters Joan Fageda, die Cases del Retiro als Jugendherberge zu nutzen, zerschlugen sich kurz nach der Jahrtausendwende.

Mit 700.000 Euro will das Rathaus während des Sommers einige Veränderungen an den Gebäuden vornehmen, um es so besucherfreundlich und gleichzeitig energetisch wie möglich zu gestalten. Geplant sind unter anderem Solarzellen, ökologische Dämmungen und ein neuer Parkplatz. Die Hälfte der Kosten übernimmt die EU. /somo