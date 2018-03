20 Studenten sollen für Mallorca-Urlauber in Not übersetzen

20 Studenten der Balearen-Universität (UIB) sollen in dieser Sommersaison der Polizei auf Mallorca beim Umgang mit ausländischen Urlaubern helfen und dabei Praxiserfahrung sammeln. Das sieht ein Abkommen zwischen der UIB und dem spanischen Innenministerium vor, das am Dienstag (6.3.) vorgestellt wurde.

Anglistik-Studenten kamen auch schon in den vergangenen Jahren bei Nationalpolizei und Guardia Civil zum Einsatz, allerdings wurde dieses Jahr ihre Zahl auf 20 verdoppelt. Eingesetzt werden sie in der Polizeiwache in Palma de Mallorca, an der Playa de Palma, in Palmanova, in Alcúdia, an der Playa de Muro, in Sóller sowie in Can Picafort. Die Studenten sollen ausländische Urlauber auf Englisch betreuen, Anzeigen übersetzen und Informationen über das behördliche Vorgehen an die Gäste weitergeben.

Von dem Abkommen profitierten Urlauber und Studenten gleichermaßen, heißt es in einer Pressemitteilung: Die Touristen würden in ihrer Muttersprache, bzw. auf Englisch betreut, und die Praktikanten könnten wichtige Erfahrung für ihre spätere berufliche Laufbahn sammeln. /ff