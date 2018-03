Haftstrafen nach Betrug bei Parkuhren in Valldemossa

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat am Dienstag (6.3.) einen Polizisten und einen Parkplatz-Kontrolleur wegen Unterschlagung zu zwei Jahren, bzw. einem Jahr und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Die beiden sollen in den Jahren 2015 und 2016 rund 9.000 Euro erbeutet haben, die in Parkuhren in Valldemossa eingeworfen worden waren.

Die beiden Angeklagten waren geständig und räumten die Delikte ein. Im Gegenzug werden die Haftstrafen aufgeschoben. Die Richter ordneten zudem Geldbußen sowie Entschädigungszahlungen an und verhängten mehrjährige Berufsverbote.

Die beiden Verurteilten hatten das Münzgeld mehrerer Parkuhren einbehalten, das Register gelöscht und ausgegebene Parktickets zerstört. /ff