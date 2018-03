Haftstrafen nach Einbruchserie in Port d'Andratx

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat am Montag (5.3.) zwei Einbrecher zu vier bzw. drei Jahren Haft verurteilt. Ihnen wurde nachgewiesen, zwischen Juni und Dezember 2016 in Wohnungen und Häuser in Port d'Andratx eingebrochen zu sein und Schmuck und teure Uhren unter anderem der Marke Cartier gestohlen zu haben. Die aus Nordafrika stammenden Verurteilten hatten sich bereits vor dem Prozess in Untersuchungshaft befunden.

Zwei weitere Angeklagte erhielten Haftstrafen von 15 bzw. 8 Monaten, weil sie das Diebesgut verkauften oder an weitere Hehler verschickten, die unter anderem in Rumänien leben. Einer der vier Angeklagten hatte 37 verschiedene Identitäten und auch einen falschen Führerschein benutzt. /it