Vier Mallorquinerinnen kommen bei Verkehrsunfall in Miami zu Tode

Vier Mallorquinerinnen sind bei einem Verkehrsunfall in Miami in den USA ums Leben gekommen. Zu dem Unfall kam es am Montag (5.3.) spanischer Zeit, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Die vier Frauen waren demnach in den USA auf Urlaub und gerade nach Florida Keys unterwegs. Der Unfall ereignete sich beim Linksabbiegen auf einer Kreuzung, als das Fahrzeug der Mallorquinerinnen von einem Lkw erfasst wurde. In Folge geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem Wohnmobil kollidierte und schließlich gegen einen Baum geschleudert wurde. /ff