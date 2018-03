Bierkönig auf Mallorca steigt auf Craft-Bier um

Wer im Bierkönig auf Mallorca ein Bier bestellt, der bekommt normalerweise einen halben Liter Helles auf den Tisch gestellt. Nicht so am 16. bis 18 März 2018. Dann feiert der Bierkönig seine erste Bier-Messe.

Angeboten werden laut einer Pressemitteilung vom Mittwoch (7.3.) edle Craft-Biere von der Insel, aber nicht nur. Mit dabei sind Biere von: Beer Lovers, Forastera, Craft Beer Mallorca, Cas Cerveser, Cerveza Nau, Toutatis und Cerveza Ralf.

Hintergrund: Süffiges Mallorca - die Karte der Insel-Biere

Was die Biere im einzelnen kosten werden, konnte uns der Bierkönig noch nicht verraten. Nur soviel: An dem Wochenende wird auch die neue Sorte "Nova Bierkönig" vorgestellt, die dann das ganze Jahr über angeboten werden soll.

An dem Wochenende treten lokale Bands auf: The Red Suns, Old Noise, Band d Roll y Bon Jovi Tribute spielen. /lk