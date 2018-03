Wieder knapp 20 Grad auf Mallorca am Wochenende erwartet

Mit einem nervigen kühlen Wind gestaltet sich das Wetter auf Mallorca noch bis Donnerstag (8.3.) so ungemütlich wie der vergangene Februar. Aber immerhin 15 bis 16 Grad sind bei Sonne und Wolken möglich, die gefühlte Temperatur liegt allerdings deutlich darunter. Nachts kommt man bei 8 bis 9 Grad weiterhin ins Frösteln. Zum Wochenende hin sollen die Werte allerdings bei weniger Wind auf fast 20 Grad steigen.

Unsere Livecams auf Mallorca

Unterdessen teilte der spanische Wetterdienst Aemet mit, dass der Februar niederschlagsreicher und kälter war als üblich. 8,9 Grad betrug die Durchschnittstemperatur auf den Balearen, 1,9 Grad weniger als im Durchschnitt zwischen 1971 und dem Jahr 2000.

In manchen Orten wie Port de Pollença, Muro oder Campos war der Niederschlag dreimal so ergiebig wie in den Vergleichsmonaten der vergangenen Jahre. Darüberhinaus schneite es an zehn Tagen, wobei an drei die Schneefallgrenze bei lediglich 500 Metern lag. /it