Schon wieder Drogenrazzia auf Mallorca

Erneute Drogenrazzia auf Mallorca: Beamte der Nationalpolizei haben am Mittwochmorgen (7.3.) mit Hausdurchsuchungen in mehreren Orten begonnen. Im Rahmen der Operation "Nitrato" werden Wohnungen in den Vierteln Son Ferriol und el Rafal in Palma de Mallorca sowie Llucmajor inspiziert.

Festnahmen wurden zunächst nicht bekannt. /ff