Archäologische Fundstätte bei Sa Pobla entdeckt

Bei Bauarbeiten bei Sa Pobla auf Mallorca sind die Arbeiter vermutlich auf eine mittelalterliche Grabstätte aus der muslimischen Epoche der Insel (902 bis 1229) gestoßen. Archäologen bewerten zur Zeit die Bedeutung des Fundorts, an dem bislang die Gebeine von 64 Menschen entdeckt wurden.

Der Fundort wurde bereits im November 2017 bei Renovierungsarbeiten an einem Bungalow in s´Obac dicht an der Einsiedelei von Crestatx bei sa Pobla entdeckt. Nach und nach wird die Bedeutung des Funds klar. Bei den Skeletten handelt es sich überwiegend um die Überreste von sehr kleinen und jungen Menschen, vermutlich Kindern. /tg