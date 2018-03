Capdepera sucht Lösung für Parkplatzproblem bei Cala Agulla

Das Rathaus in Capdepera will alles tun, um in diesem Sommer ein drohendes Parkplatz-Chaos an der beliebten Badebucht Cala Agulla an der Ostküste von Mallorca zu verhindern. Der bisherige Parkplatz mit rund 450 Stellplätzen müsste nach einer Anzeige schließen, weil er sich auf geschütztem Gebiet befinde. Die Einrichtung eines vom Rathaus anvisierten Alternativ-Parkplatzes könnte jedoch mehrere Monate in Anspruch nehmen, sodass es in der bevorstehenden Hochsaison zu Engpässen kommen könnte, bestätigte eine Rathaus-Sprecherin am Freitag (9.3.) der MZ.

Bürgermeister Rafel Fernández wolle nun zunächst mit allen Ratsfraktionen sprechen, um einen konsensfähigen Lösungsvorschlag auszuarbeiten. Denbar sei es zum Beispiel, die Betreiber des bisherigen Parkplatzes zu bitten, diesen noch für eine weitere Saison bestehen zu lassen, bis der Ausweich-Parkplatz nutzbar sei. /tg