Molinar: Betreiber des Yachthafens können erstmal bleiben

Dem Yachthafen in Molinar wird die Lizenz zunächst um ein weiteres Jahr verlängert. Das entschied die balearische Hafenbehörde (Autoritat Portuària de Balears, APB) wie die spanische Tageszeitung "El Mundo" am Freitag (9.3.) berichtet. Der Club Marítimo in Molinar in Palma de Mallorca kann sein Angebot demnach wohl beibehalten, bis die Bauarbeiten für die geplante Erneuerung des Yachthafens abgeschlossen sind. Die aktuelle Lizenz wäre zum 15. März ausgelaufen.

Nach den gescheiterten Anläufen der Vergangenheit liegt seit Februar ein neuer Entwurf für die Modernisierung des Yachthafens von Molinar vor. Sahen die bisherigen Pläne des Yachtclubs vor, die Anlage massiv zu erweitern, steht nun die Integration in das Stadtviertel im Vordergrund. /tg