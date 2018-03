Nichts auf der Terrasse lassen, was wegfliegen könnte

Am Sonntag (11.3.) stiegen die Temperaturen auf Mallorca an, wärmster Ort war Sa Pobla mit 18 Grad. Das lag vor allem daran, dass sich die Sonne wieder zeigte. Wunderbar für einen Spaziergang, doch es war ganz schön windig.

Der Wind wird auch am Montag mit Sturmböen von bis zu 70 Km/h über die Insel pusten. Man sollte nichts auf der Terrasse oder dem Balkon stehen lassen, was er sich schnappen könnte. Der Wind kommt aus dem Westen/Südwesten und trägt auch dazu bei, dass es ein klein wenig kälter wird. Im Laufe des Tages flaut er ein wenig ab.

In Escoran Lluc werden es tagsüber 13 Grad, nachts nur noch 7 Grad. In Felanitx/Portocolom kann man sich tagsüber an 17 Grad erfreuen, nachts 12 Grad. In Palma erreichen die Werte 16 Grad, nachts wird es 9 Grad kalt. In Sa Pobla wird es am Montag mit 17 Grad ein Grad kälter, nachts werden es 10 Grad.

