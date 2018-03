Erst weniger Wind, dann wieder mehr Wind auf Mallorca

Auf Mallorca beruhigt sich die windige Wetterlage bis zur Wochenmitte und es bleibt trocken. Die Sonne lässt sich vor allem am Dienstag (13.3.) oft blicken, die Temperaturen steigen auf angenehme 18 Grad.

Wegen eines stürmischen Westwindes gilt am Montag noch im Westen, Süden und Südosten der Insel die Warnstufe Gelb. Am Sonntag hatte der Wind des Sturmtiefs "Felix" im Schnitt 70 Stundenkilometer im Flachland und über 90 Stundenkilometer im Gebirge erreicht – wenig im Vergleich zu den heftigen Böen in Nordspanien. Die Feuerwehr musste in Palma etwa 15-mal ausrücken.



Rot, Orange, Gelb: die Warnstufen des Wetterdienstes

Zum Wochenende hin soll der Wind wieder Sturmstärke erreichen. Ab Donnerstag kann es gelegentlich auch regnen. Die Temperaturen am Tag und in der Nacht sollen wieder spürbar zurückgehen. /it