Katalanische Firma will aus Sternwarte Costitx auf Mallorca ein Themen-Hotel machen

Vorbild für Mallorca: In diesem Hotel in Girona kann man die Sterne beobachten. Foto: IB3, DM

Die zum Verkauf stehende Sternwarte in Costitx auf Mallorca würde sich hervorragend als Themen-Hotel für Sternenfans eignen. Das zumindest glaubt ein Hotel-Unternehmen mit Sitz in Katalonien, das nach Informationen des Regionalsenders IB3 Radio ein Angebot für das für 1,7 Millionen Euro angebotene Observatorio Astronómico de Mallorca (OAM) in Costitx abgegeben hat.

Laut IB3 will das Unternehmen aus der Sternwarte ein Sternen-Themen-Hotel machen. Dieselbe Firma betreibe bereits ein ähnliches Hotel im katalanischen Girona, in dem die Gäste aus ihren Zimmern durch eine Glaskuppel direkt ins Firmament schauen.

Der Gründer der Sternwarte, Salvador Sánchez, erklärte gegenüber dem Regionalfernsehen, dass er von den Plänen bislang nichts wisse und tat sie als "Spekulationen" ab. Die Sternwarte sei für die "wissenschaftliche Forschung" bestimmt.: "Die Sternwarte wird niemals schließen, selbst wenn sie die Unterstützung der Institutionen verloren hat."

Der Bürgermeister von Costitx, Toni Salas, erinnerte seinerseits daran, dass sich die Betriebsgenehmigung der Sternwarte auf die wissenschaftliche Funktion beschränke. Theoretisch dürfe es ein touristisches "Zusatzangebot" geben, so lange die Forschung im Vordergrund stünde.

Seit Jahren wird ohne Erfolg ein Investor für die Sternwarte gesucht. 2017 wurde bereits darüber spekuliert, die Einzelteile der Anlage - Kuppeln, Teleskope, Planetarium oder Cafetería - an unterschiedliche Bieter zu verscherbeln. /tg